Поляков начнут вакцинировать от коронавируса вскоре после Нового года: прогноз

В Польше начнут вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2 со второй половины января. Такой прогноз сделал замглавы Минздрава страны Вальдемар Краска, пишет Польское радио.

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По его словам, это "весьма реалистичный сценарий". Компания Pfizer, у которой польские власти заказали партию вакцины, уже начала регистрацию своего с BioNTech препарата, и вскоре после этого начнет его массовое производство.

Вакцинация будет добровольной.

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Краска отметил, что в первую очередь привьют людей из групп риска (в основном пожилых, медперсонал и сотрудников силовых структур).

Пресс-секретарь ведомства Войцех Андрусевич уточнил, что уже есть заявления от двух производителей вакцины о том, что она будет доступна в Польше "на рубеже декабря-января, а еще более вероятно, около 18 января".

Вакцину-кандидат против COVID-19 сначала должно зарегистрировать Евроагентство по лекарственным препаратам.

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Евгений Пилипенко

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