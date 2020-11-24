Поляков начнут вакцинировать от коронавируса вскоре после Нового года: прогноз
В Польше начнут вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2 со второй половины января. Такой прогноз сделал замглавы Минздрава страны Вальдемар Краска, пишет Польское радио.
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По его словам, это "весьма реалистичный сценарий". Компания Pfizer, у которой польские власти заказали партию вакцины, уже начала регистрацию своего с BioNTech препарата, и вскоре после этого начнет его массовое производство.
Вакцинация будет добровольной.
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Краска отметил, что в первую очередь привьют людей из групп риска (в основном пожилых, медперсонал и сотрудников силовых структур).
Пресс-секретарь ведомства Войцех Андрусевич уточнил, что уже есть заявления от двух производителей вакцины о том, что она будет доступна в Польше "на рубеже декабря-января, а еще более вероятно, около 18 января".
Вакцину-кандидат против COVID-19 сначала должно зарегистрировать Евроагентство по лекарственным препаратам.
- В ноябре мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность ~95%. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70.
- Почти одновременно с ними Мoderna заявила об аналогичной эффективности своей мРНК-вакцины: ее препарат можно хранить в обычном холодильнике в течение месяца, хотя чем он по структуре отличается от Pfizer/BioNTech, неясно. Цена дозы от Moderna будет от $25.
- Оксфордская вакцина показала среднюю эффективность 70%, но у нее есть свои плюсы. Она хорошо показала себя среди пожилых.
- В США вакцинирование может начаться уже 11 декабря.
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