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Что украинцы думают о штрафах за отсутствие маски. Опрос через призму партийных симпатий

19.11.2020, 11:31
Что украинцы думают о штрафах за отсутствие маски. Опрос через призму партийных симпатий - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Чаще других штрафы поддерживают женщины и пожилые люди. Самая высокая поддержка таких мер – в Киеве, наименьшая – на юге страны, пишет Группа Рейтинг

75% украинцев одобряют введение немедленных штрафов за отсутствие маски/респиратора в общественных местах и транспорте: таких опрошенных втрое больше, чем тех, кто против (24%) приучения нарушителей к соблюдению эпидрежима во время эпидемии COVID-19 через денежные санкции. Результаты опроса показала Группа Рейтинг.

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83% опрошенных считают, что часто надевают маску, 14% ответили "иногда" или "редко". При этом есть 3% тех, кто почти никогда ее не надевает. Смотрите результаты аналогичного опроса за конец июля.

Как распределились мнения о штрафах среди симпатиков разных партий:

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По сравнению с мартом частое пользование масок значительно возросло – с 58 до 83%. 

  • Опрос проведен 15-17 ноября 2020 года методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 3000 украинцев от 18 лет и старше по случайной выборке номеров. Gогрешность – не более 1,8%.
  • А начале июля большинство украинцев были убеждены, что не переболели COVID-19.

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Евгений Пилипенко
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