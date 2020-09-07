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Большинство украинцев не видят угрозы в коронавирусе, но продолжают носить маски — опрос

07.09.2020, 13:27
Большинство украинцев не видят угрозы в коронавирусе, но продолжают носить маски — опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По данным опроса группы Рейтинг, маску в общественных местах носит подавляющее большинство респондентов, а верит в опасность COVID-19 только 16%

Большая часть украинцев (72%) постоянно носят маски в общественных местах, при этом чуть больше половины (58%) считают, что COVID-19 не угрожает или почти не угрожает им лично. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

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14% опрошенных сказали, что воспринимают эпидемию коронавируса как серьезную угрозу, 2% допускают, что COVID-19 может угрожать их здоровью, еще 26% с ответом не определились.

Остальные респонденты не считают, что коронавирус может коснуться их лично.

Личное отношение к эпидемии коронавируса (источник -ratinggroup.ua)

Больше всего склонны верить, что коронавирус представляет серьезную опасность пожилые люди старше 50 лет, а меньше всего — молодежь и жители юга Украины.

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Личное отношение к эпидемии коронавируса - опрос (источник -ratinggroup.ua)

При этом, только 6% украинцев сказали, что не носят маски в общественных местах вообще. Пятая часть опрошенных заявила, что использует маски время от времени, а 72% респондентов носят их постоянно.

Маски в общественных местах (источник -ratinggroup.ua)

Самыми "недисциплинированными" в вопросе ношения масок оказались южные регионы страны, а более "законопослушными" — центральные области, люди старшего поколения, а также женский пол.

Нажмите, чтобы увеличить:

Маски в общественных местах - опрос (источник -ratinggroup.ua)

Опрос проводился с 30 по  31 июля при помощи телефонных интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего в нем приняли участие 2472 украинца в возрасте 16 лет и старше. Статистическая погрешность составляет не более 2% при уровне доверия в 95%.

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Дарья Мостовая
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