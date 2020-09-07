Большинство украинцев не видят угрозы в коронавирусе, но продолжают носить маски — опрос

По данным опроса группы Рейтинг, маску в общественных местах носит подавляющее большинство респондентов, а верит в опасность COVID-19 только 16%

Большая часть украинцев (72%) постоянно носят маски в общественных местах, при этом чуть больше половины (58%) считают, что COVID-19 не угрожает или почти не угрожает им лично. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

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14% опрошенных сказали, что воспринимают эпидемию коронавируса как серьезную угрозу, 2% допускают, что COVID-19 может угрожать их здоровью, еще 26% с ответом не определились.

Остальные респонденты не считают, что коронавирус может коснуться их лично.

Больше всего склонны верить, что коронавирус представляет серьезную опасность пожилые люди старше 50 лет, а меньше всего — молодежь и жители юга Украины.

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При этом, только 6% украинцев сказали, что не носят маски в общественных местах вообще. Пятая часть опрошенных заявила, что использует маски время от времени, а 72% респондентов носят их постоянно.

Самыми "недисциплинированными" в вопросе ношения масок оказались южные регионы страны, а более "законопослушными" — центральные области, люди старшего поколения, а также женский пол.

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Опрос проводился с 30 по 31 июля при помощи телефонных интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего в нем приняли участие 2472 украинца в возрасте 16 лет и старше. Статистическая погрешность составляет не более 2% при уровне доверия в 95%.

В апреле по итогам исследования группы Рейтинг в коронавирусе реальную угрозу видели 87% опрошенных.

По результатам июльского опроса Центра Разумкова и Демократических инициатив, 92% украинцев уверены, что не переболели коронавирусом.

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Дарья Мостовая

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