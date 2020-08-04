На борту самолета возникла драка: пассажиры отказались лететь в масках - видео

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По словам очевидцев, один из зачинщиков драки был пьян и начал спорить с другими по поводу маски

Два британца устроили на борту самолета голландской авиакомпании KLM, который летел на Ибицу, драку - отказались надевать защитные маски. Видео снял и разместил в Youtube один из очевидцев события. 

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По словам одного из пассажиров, один из мужчин, отказавшихся надеть респираторы, был пьян и начал спорить с другими из-за маски. В результате началась потасовка, в которой приняли участие в том числе пилоты. 

Позже авиакомпания заявила, что зачинщики драки были задержаны и арестованы полицией по прибытию на Ибицу. В компании также отметили, что проверяли наличие масок у пассажиров еще перед посадкой в самолет, а после - стюардессы несколько раз напоминали всем о том, что их нужно надеть.

  • 4 июня Госавиаслужба опубликовала требования к авиаперевозкам во время карантина.

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Теги: драка, самолет, авиа, видео, пассажир, маска
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