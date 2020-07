В США пара пришла в магазин в масках со свастикой: их туда уже не пустят - видео

В американском штате Миннесота пара пришла в магазин Walmart в масках со свастикой. Теперь им минимум на год запретили посещение этой сети магазинов. Об этом сообщает ABC News.

Женщина, которая запечатлена на видео, показывает посетителям магазина средний палец, а те говорят ей, что она и ее супруг "больные", поскольку надели на себя нацистскую символику.

Женщина заявляет, что "если вы проголосуете за Байдена (кандидат от Демократической партии, оппонент действующего президента США Дональда Трампа), то вы будете в нацистской Германии". При этом женщина уточняет, что она не нацистка, а таким образом супружеская пара якобы протестует против приказа о ношении защитных масок в связи с коронавирусной эпидемией.

This couple wore Nazi flags around their faces inside a Walmart in Marshall, MN to protest the statewide mask mandate that took effect today. I confirmed with a store manager. Video was posted to FB by Raphaela Mueller pic.twitter.com/t3v96PKh25