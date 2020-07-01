В США женщину подстрелили в спину, когда она пыталась снять нацистский флаг

Дом Александра Фистера (Фото - скриншот из видео - KFOR)

В США мужчина подстрелил женщину, когда она пыталась снять флаг с нацистской символикой с его дома в штате Оклахома. Об этом сообщает BBC.

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В полиции заявили, что женщина находилась на вечернике неподалеку. Она увидела нацистские флаги, которые развевались около дома Александра Фистера, решив снять один из них. Затем она принялась убегать. 44-летний мужчина без предупреждения несколько раз выстрелил женщине в спину из полуавтоматической винтовки. Ее нашли в канаве с четырьмя огнестрельными ранениями.

26-летнюю женщину госпитализировали, а мужчину арестовали. Его обвиняют в нападении и нанесении ранений с применением оружия.

Сосед Фистера рассказал, что флаги с нацистской символикой висели у мужчины уже около года, а сам 44-летний стрелок иногда одевался в черную форму с красной повязкой со свастикой, однако проблем с ним никогда не возникало.

"Я чувствовала, что эти флаги - это катастрофа, которая ждет своего времени", - заявила одна из соседок этого мужчины.

1 июля сообщалось , что в Германии планируют провести реформу элитного спецназа KSK из-за связей бойцов с праворадикалами и неонацистами.