Роту немецкого элитного спецназа расформируют из-за связей бойцов с неонацистами

Бойцы KSK (Фото - скриншот из видео - YouTube)

Элитное подразделение немецкого бундесвера KSK будет реформировано, а одна рота и вовсе расформирована из-за связей спецназовцев с крайне правыми и неонацистами. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает Русская служба Би-би-си.

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"Любому, кто окажется правым экстремистом, нет места в бундесвере, и он должен уйти", - заявила она. В военной контрразведке Германии расследуют около 600 случаев возможных связей военных с праворадикалами и неонацистами. Около 20 из этих 600 случаев приходится на KSK.

Также министр обороны Германии заявила, что из арсенала KSK пропали 48 000 патронов и 62 кг взрывчатки, а следователям предстоит выяснить, куда они делись. Еще неизвестно, результат ли это хищения или небрежного учета.

В последние годы у KSK сформировалась отрицательная репутация из-за инцидентов, связанных с праворадикальными взглядами спецназовцев этого подразделения. В 2017 году у инструктора KSK обнаружили схрон оружия и боеприпасов.

А в апреле того же года на прощальной вечеринке одного из командиров KSK гости слушали неонацистский рок и использовали нацистское приветствие, состоящее из поднятия правой руки под углом 45 градусов с распрямленной ладонью.

Германии арестованы члены крайне правой группировки, которые готовили теракты в мечетях. 17 февраля сообщалось , что в