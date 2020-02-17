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Готовили теракты в мечетях Германии: арестованы местные радикалы

Готовили теракты в мечетях Германии: арестованы местные радикалы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
17.02.2020, 11:58

При обысках обнаружены материалы для самодельных бомб

В Германии арестованы члены крайне правой группировки, которые готовили теракты в мечетях. Об этом пишет ВВС.

Отмечается, что в Германии наблюдается рост поддержки крайне правых, особенно на бывшем коммунистическом востоке страны. Власти усилили преследование после убийства политика Вальтера Любке и нападения на синагогу в городе Галле в прошлом году.

Четверо мужчин, все граждане Германии, были арестованы на прошлой неделе по подозрению в формировании группировки Der Нarte Kern; остальные восемь подозреваются в предоставлении группе денег, оружия и поддержки. Еще один скрывается от следствия.

Мужчины связались через WhatsApp и создали организацию в сентябре прошлого года. Предположительно они имеют связи с Солдатами Одина, еще одной крайне правой группой, основанной в Финляндии пять лет назад.

Предполагаемый лидер группы, некий 53-летний Вернер С., был известен властям и проживает в городе Аусбург. На прошлой неделе он якобы встретился с другими членами и обсудил планы десяти отдельных нападений в стране, включая убийства в мечетях, подобные тем, которые были совершены в Новой Зеландии в прошлом году. Радикалы надеялись, что их действия вызовут контратаки и приведут к гражданской войне.

Группа была раскрыта человеком, который в нее внедрился. В ходе рейдов власти обнаружили оружие и материалы, которые можно использовать для изготовления самодельных бомб. 

  • В октябре 2019 года во французском городе Байонна 84-летний мужчина открыл стрельбу возле мечети, ранив двух людей, и пытался поджечь дверь здания. 

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Германия радикалы ультраправые мечеть
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