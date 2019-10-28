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84-летний француз напал на мечеть, расстреляв двух мужчин

84-летний француз напал на мечеть, расстреляв двух мужчин - Фото
Фото: ЕРА
28.10.2019, 19:56

Мужчина также пытался поджечь дверь мечети и припаркованный рядом автомобиль

Во французском городе Байонна 84-летний мужчина открыл стрельбу возле мечети, ранив двух людей, и пытался поджечь дверь здания. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию.

Полицейский сообщил, что подозреваемый пытался поджечь дверь мечети, а когда двое мужчин увидели это – он расстрелял их.

Оба получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. Сообщается, что пострадавшим больше 70 лет.

Также, по информации полиции, убегая, подозреваемый пытался поджечь автомобиль.

Он был арестован возле своего дома недалеко от Байонны.

15 октября во Франции суд приговорил пятерых женщин к тюремным срокам от 5 до 30 лет за попытку устроить взрыв в автомобиле возле собора Нотр-Дам в Париже в 2016 году.

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