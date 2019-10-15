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Во Франции вынесли приговор женщинам, пытавшимся поджечь Нотр-Дам

Во Франции вынесли приговор женщинам, пытавшимся поджечь Нотр-Дам - Фото
Фото: ЕРА
15.10.2019, 17:52

Все осужденные - француженки, принявшие ислам

Во Франции суд приговорил пятерых женщин к тюремным срокам от 5 до 30 лет за попытку устроить взрыв в автомобиле возле собора Нотр-Дам в Париже в 2016 году. Об этом сообщает ВВС.

Инес Мадани, Орнелла Гийигманн, Сара Эрвуэ, Амель Сакау и Самие Шалель получили от 22 до 42 лет заключения.

Мадани выдавала себя за мужчину - исламистского боевика, вербующего женщин в группировку Исламское государство. Она получила самый большой срок - 30 лет тюрьмы.

Все осужденные - француженки, принявшие ислам.

4 сентября 2016 г полицейские обнаружили у собора Нотр-Дам автомобиль, внутри которого обнаружили полдюжины канистр с газом, три канистры с дизельным топливом и полуистлевшие сигареты. По словам полицейских, салон автомобиля был залит топливом, но сигареты не воспламенили его.

15 апреля 2019 г в Нотр-Дам де Пари произошел серьезный пожар, который почти полностью уничтожил памятник архитектуры. Власти считают, что пожар был случайным, его вероятная причина - непотушенная сигарета или неисправность в электросети.

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Нотр-Дам франция теракт терроризм
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