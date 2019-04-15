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15.04.2019, 20:29

В столице Франции горит Собор Парижской Богоматери: видео

В столице Франции горит Собор Парижской Богоматери: видео - Фото
Фото: twitter.com/Francescodetto

Причина пожара пока неизвестна, но чиновники говорят, что это может быть связано с ремонтными работами

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В знаменитом Соборе Парижской Богоматери вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает ВВС.

Причина пожара пока неизвестна, но чиновники говорят, что это может быть связано с ремонтными работами.

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В прошлом году католическая церковь во Франции обратилась с настоятельным призывом выделить средства на спасение собора, который начал разрушаться.

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Теги: пожар, париж, собор парижской богоматери
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