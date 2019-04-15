В столице Франции горит Собор Парижской Богоматери: видео

В знаменитом Соборе Парижской Богоматери вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает ВВС.
Причина пожара пока неизвестна, но чиновники говорят, что это может быть связано с ремонтными работами.
В прошлом году католическая церковь во Франции обратилась с настоятельным призывом выделить средства на спасение собора, который начал разрушаться.
Horrible #NotreDame pic.twitter.com/BndHQRO1b5— Solveig Godeluck (@Solwii) 15 квітня 2019 р.
По словам официальных лиц, в настоящее время ведется масштабная операция по борьбе с пожаром.
Мэр Парижа Анн Идальго описала инцидент как "ужасный пожар" и призвала людей на месте происшествия уважать границы, установленные спасателями, чтобы обеспечить безопасность.
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