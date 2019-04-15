В столице Франции горит Собор Парижской Богоматери: видео

Фото: twitter.com/Francescodetto

В знаменитом Соборе Парижской Богоматери вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает ВВС.

Причина пожара пока неизвестна, но чиновники говорят, что это может быть связано с ремонтными работами.

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В прошлом году католическая церковь во Франции обратилась с настоятельным призывом выделить средства на спасение собора, который начал разрушаться.