В Париже изменили квалификацию дела о пожаре в Нотр-Даме

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Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, который произошел 15 апреля прошлого года, могли стать непотушенная сигарета или неисправность в электросети. Об этом говорится в заявлении прокурора Парижа, передает Le Figaro.

Сообщается, что после двух месяцев предварительного расследования ничто не подтвердило гипотезу криминального происхождения пожара. Однако проведенное расследование пока не позволяет определить причины пожара.

В течение двух месяцев следователи опросили около сотни свидетелей.

26 июня парижская прокуратура возбудила судебное расследование по факту нанесения неумышленного ущерба, причиненного огнем путем нарушения правил безопасности - то есть халатности.

15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал.

В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали уже почти $1 млрд.