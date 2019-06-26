Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.06.2019, 18:35

В Париже изменили квалификацию дела о пожаре в Нотр-Даме

В Париже изменили квалификацию дела о пожаре в Нотр-Даме - Фото
Фото: EPA

От версии умышленного поджога отказались

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, который произошел 15 апреля прошлого года, могли стать непотушенная сигарета или неисправность в электросети. Об этом говорится в заявлении прокурора Парижа, передает Le Figaro.

Сообщается, что после двух месяцев предварительного расследования ничто не подтвердило гипотезу криминального происхождения пожара. Однако проведенное расследование пока не позволяет определить причины пожара.

В течение двух месяцев следователи опросили около сотни свидетелей.

26 июня парижская прокуратура возбудила судебное расследование по факту нанесения неумышленного ущерба, причиненного огнем путем нарушения правил безопасности - то есть халатности.

15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал.

В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали уже почти $1 млрд.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Нотр-Дам, пожар
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 