Названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам

Нотр-Дам (фото - EPA)

Cпециалисты, которые работают на месте пожара Собора Парижской Богоматери, считают, что его причиной стала проблема с электрикой. Об этом сообщает Le Parisien.

Они не уточнили, какого рода проблема могла послужить поводом для возникновения пожара. По их версии, очаг возгорания был расположен у основания шпиля.

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15 апреля 2019 года около 19:00 в столице Франции вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Для тушения привлекли более 400 пожарных, один спасатель получил травмы. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ.

Полиция не обнаружила никаких улик, которые бы свидетельствовали об умышленном поджоге собора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на восстановление Собора Парижской Богоматери в течение пяти лет.

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