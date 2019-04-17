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17.04.2019, 06:14

Названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам

Названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам - Фото
Нотр-Дам (фото - EPA)

По словам криминалистов, очаг возгорания был расположен у основания шпиля Собора Парижской Богоматери

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Cпециалисты, которые работают на месте пожара Собора Парижской Богоматери, считают, что его причиной стала проблема с электрикой. Об этом сообщает Le Parisien.

Они не уточнили, какого рода проблема могла послужить поводом для возникновения пожара. По их версии, очаг возгорания был расположен у основания шпиля.

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15 апреля 2019 года около 19:00 в столице Франции вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Для тушения привлекли более 400 пожарных, один спасатель получил травмы. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ. 

Полиция не обнаружила никаких улик, которые бы свидетельствовали об умышленном поджоге собора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на восстановление Собора Парижской Богоматери в течение пяти лет.

Читайте также: Культура в огне: что сгорело в Нотр-Даме. Взгляд культуролога

 

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Теги: Нотр-Дам, Макрон Эмманюэль, пожар, париж, причина, очаг
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