Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.04.2019, 14:03

Пожар в Нотр-Даме: прокуратура Парижа исключила поджог

Пожар в Нотр-Даме: прокуратура Парижа исключила поджог - Фото
Фото: EPA

В прокуратуре Парижа отметили, что основной версией пожара считается случайное возгорание

Реклама
Реклама

Полиция не обнаружила никаких улик, которые бы свидетельствовали об умышленном поджоге собора Парижской Богоматери. Об этом заявил прокурор Парижа Реми Хейц, сообщает Associated Press.

Хейц подчеркнул, что основной версией пожара считается случайное возгорание. По его словам, расследование будет "долгим и сложным", работают 50 следователей.

Реклама

Правоохранительные органы намерены допросить рабочих пяти компаний, нанятых для реставрации крыши Нотр-Дама, поскольку пожар возник именно в ходе реставрационных работ.

15 апреля 2019 года около 19:00 в Норт-Дам вспыхнул пожар, на улицах люди молились за спасение собора.

Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в Нотр-Дам. 16 апреля пожар спасатели ликвидировали.

Читайте также: Как горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: Нотр-Дам, пожар, поджог, прокуратура, Реми Хейц
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 