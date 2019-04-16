Пожар в Нотр-Даме: прокуратура Парижа исключила поджог

Фото: EPA

Полиция не обнаружила никаких улик, которые бы свидетельствовали об умышленном поджоге собора Парижской Богоматери. Об этом заявил прокурор Парижа Реми Хейц, сообщает Associated Press.

Хейц подчеркнул, что основной версией пожара считается случайное возгорание. По его словам, расследование будет "долгим и сложным", работают 50 следователей.

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Правоохранительные органы намерены допросить рабочих пяти компаний, нанятых для реставрации крыши Нотр-Дама, поскольку пожар возник именно в ходе реставрационных работ.

15 апреля 2019 года около 19:00 в Норт-Дам вспыхнул пожар, на улицах люди молились за спасение собора.

Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в Нотр-Дам. 16 апреля пожар спасатели ликвидировали.

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