Крупный пожар в Нотр-Даме потушен: откроют сбор пожертвований

Фото: EPA

Масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери спасатели ликвидировали 16 апреля. Об этом сообщает Le Figaro.

"Пожар потушен. Продолжаем следить за остаточными очагами возгорания, и охлаждаем несущие конструкции здания, чтобы пламя не возобновилось", - отметили спасатели.

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Открытое горение в Нотр-Даме продолжалось более девяти часов, в результате чего обрушились шпиль и кровля собора.

Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ. Один спасатель получил травмы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам. По информации Le Monde, Макрон заявил, что для реставрации храма будет открыт общенациональный сбор пожертвований.

15 апреля 2019 года около 19:00 в соборе вспыхнул пожар в Париже, на улицах люди молились за спасение собора Нотр-Дам.

16 апреля спасатели Парижа взяли под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери и частично погасили, были спасены католические реликвии: фрагмент Тернового венца Христа и священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев.