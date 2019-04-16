Крупный пожар в Нотр-Даме потушен: откроют сбор пожертвований

Масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери спасатели ликвидировали 16 апреля. Об этом сообщает Le Figaro.
"Пожар потушен. Продолжаем следить за остаточными очагами возгорания, и охлаждаем несущие конструкции здания, чтобы пламя не возобновилось", - отметили спасатели.
Открытое горение в Нотр-Даме продолжалось более девяти часов, в результате чего обрушились шпиль и кровля собора.
Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ. Один спасатель получил травмы.
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам. По информации Le Monde, Макрон заявил, что для реставрации храма будет открыт общенациональный сбор пожертвований.
15 апреля 2019 года около 19:00 в соборе вспыхнул пожар в Париже, на улицах люди молились за спасение собора Нотр-Дам.
16 апреля спасатели Парижа взяли под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери и частично погасили, были спасены католические реликвии: фрагмент Тернового венца Христа и священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев.