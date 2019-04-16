Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.04.2019, 06:22

Пожар в Нотр-Даме спасатели частично погасили: фото

Пожар в Нотр-Даме спасатели частично погасили: фото - Фото
Фото: EPA

По данным спасателей, основную конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти

Реклама
Реклама

Спасатели Парижа взяли под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери и частично погасили. Об этом сообщает AFP.

"Пожар полностью под контролем спасателей. Его частично погасили, но еще остаются очаги огня, которые необходимо погасить", - отмечается в сообщении.

Реклама

Фото: EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил им слова благодарности за работу, отметив, что "благодаря их храбрости худшего удалось избежать".

Фото: EPA

Он пообещал, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен. "Мы все вместе восстановим этот собор", - подчеркнул президент Франции.

По данным спасателей, "основную конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти". 

Deutsche Welle уточняет, что из горящего здания были спасены католические реликвии: фрагмент Тернового венца Христа и священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев.

15 апреля 2019 года около 19:00 15 апреля в соборе вспыхнул пожар. Причины до сих пор неизвестна. Основная версия - пожар может быть связан с ремонтными работами.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Нотр-Дам, Макрон Эмманюэль, пожар
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 