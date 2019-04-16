Пожар в Нотр-Даме спасатели частично погасили: фото

Фото: EPA

Спасатели Парижа взяли под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери и частично погасили. Об этом сообщает AFP.

"Пожар полностью под контролем спасателей. Его частично погасили, но еще остаются очаги огня, которые необходимо погасить", - отмечается в сообщении.

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Фото: EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил им слова благодарности за работу, отметив, что "благодаря их храбрости худшего удалось избежать".

Фото: EPA

Он пообещал, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен. "Мы все вместе восстановим этот собор", - подчеркнул президент Франции.

По данным спасателей, "основную конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти".

Deutsche Welle уточняет, что из горящего здания были спасены католические реликвии: фрагмент Тернового венца Христа и священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев.

15 апреля 2019 года около 19:00 15 апреля в соборе вспыхнул пожар. Причины до сих пор неизвестна. Основная версия - пожар может быть связан с ремонтными работами.