Во Франции семья бизнесменов пожертвует миллионы евро на Нотр-Дам

Нотр-Дам (фото - EPA)

Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Об этом сообщает Le Figaro.

"Мой отец, Франсуа Пино, и я решили выделить из фондов компании Artemis 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вспыхнул пожар", - заявил бизнесмен Франсуа-Анри Пино.

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Франсуа Пино - французский миллиардер и коллекционер произведений искусства. Его состояние оценивается в 35 млрд долларов. Их семья владеет компаниями Artemis и Kering. Первой принадлежит в том числе аукционной дом Christie's. Kering владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent.

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15 апреля 2019 года около 19:00 в столице Франции вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Для тушения привлекли более 400 пожарных, один спасатель получил травмы. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам.