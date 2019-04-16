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16.04.2019, 09:24

Во Франции семья бизнесменов пожертвует миллионы евро на Нотр-Дам

Во Франции семья бизнесменов пожертвует миллионы евро на Нотр-Дам - Фото
Нотр-Дам (фото - EPA)

Средства возьмут из фондов компании Artemis

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Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Об этом сообщает Le Figaro.

"Мой отец, Франсуа Пино, и я решили выделить из фондов компании Artemis 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вспыхнул пожар", - заявил бизнесмен Франсуа-Анри Пино.

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Франсуа Пино - французский миллиардер и коллекционер произведений искусства. Его состояние оценивается в 35 млрд долларов. Их семья владеет компаниями Artemis и Kering. Первой принадлежит в том числе аукционной дом Christie's. Kering владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent. 

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15 апреля 2019 года около 19:00 в столице Франции вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)Для тушения привлекли более 400 пожарных, один спасатель получил травмы. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам.

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Теги: Нотр-Дам, пожар, восстановление, париж, пино
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