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16.04.2019, 10:13

Как горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фото

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Как горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фото
Как горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фото
Как горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фотоКак горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фото

Знаменитый Нотр-дам-де-Пари, переживший две войны и революцию, горел более девяти часов

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Вечером 15 апреля в столице Франции вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-дам-де-Пари) - памятнике архитектуры мирового значения, возведенном более 800 лет назад.

Всю ночь более 400 пожарных боролись с открытым огнем, один спасатель получил травмы. На улицах люди, наблюдавшие за бедствием, плакали и молились.

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Стены Нотр-Дама удалось спасти, но выгорела большая часть крыши, обрушился шпиль. По предварительным данным, разрушены старинные древесные перекрытия, повреждены уникальные витражи-"розетки".

Рассматривается версия, что пожар возник в ходе реставрационных работ. В момент возникновения пожара часть здания была в строительных лесах.

Президент Франции Эммануэль Макрон, приехавший к Нотр-Даму, осмотрел его и пообещал восстановить. Открыт сбор добровольных пожертвований на реставрацию.

Фото: ЕРА

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Теги: Нотр-Дам, пожар, эмманюэль макрон, собор парижской богоматери
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