Пожар в Нотр-Дам. Сгорела большая часть крыши: фото

Фото: EPA

По последним данным, пожар в Нотр-Дам де Пари до сих пор не локализован, однако интенсивность горения уменьшилась, сообщает Le Monde.

Власти объяснили, что тушить пожар можно только с земли, поскольку большой напор воды с относительно малой высоты может разрушить не только собор, но и рядом стоящие здания.

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Около полуночи сообщалось о повреждении северной колокольни собора. Колокола находятся на деревянных перекрытиях, поэтому есть риск, что они могли рухнуть внутрь и тем самым нанести дополнительные повреждения.

Фото: скриншот видео Reuters

На данный момент можно утверждать, что конструкция собора сохранится. Более того, удалось спасти некоторые элементы убранства, например, Терновый венок.Такие данные появились после того, как пожарные подошли ко входу в собор.

Пожарные также уточнили, что огонь уничтожил две трети крыши, а не крышу полностью.

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Так выглядела Нотр-Дам приблизительно в 23:30 по киевскому времени 15 апреля (фото - скриншот видео, Le Monde).

Около 01:45 появилось фото из храма. Неф завален обломками, но алтарь и крест Нотр-Дам не повреждены.

Напомним, около 19:00 15 апреля в соборе вспыхнул пожар. Причины до сих пор неизвестна. Основная версия - пожар может быть связан с ремонтными работами.