У Собора Парижской Богоматери отвалился шпиль: видео

Фото: скриншот видео

Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери отвалился шпиль. Видео опубликовали репортер CNN Омар Хименес и телеканал ABC News.

And down goes the Notre Dame spire. This is truly unbelievable.

(h/t @H_Miser) pic.twitter.com/8HrQ7iAA8J 15 апреля 2019 г.

"The spire has now come down."



Devastating moment as eyewitness account of fire at Notre Dame interrupted when the iconic cathedral's spire falls: https://t.co/lsQYxen45N pic.twitter.com/0fYLSccy3p

— ABC News (@ABC) 15 апреля 2019 г.