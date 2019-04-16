Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.04.2019, 21:55

Макрон заявил о планах за пять лет реконструировать Нотр-Дам

Макрон заявил о планах за пять лет реконструировать Нотр-Дам - Фото
Фото: ЕРА

Президент Франции убежден, что собор после восстановления будет еще более красивым

Реклама
Реклама

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на восстановление Собора Парижской Богоматери в течение пяти лет. Об этом он сказал в своем обращении к французскому народу, сообщает Le Figaro.

"Мы восстановим Нотр-Дам еще более красивым. Я хочу, чтобы она (реконструкция, - ред.) была завершена за пять лет" — сказал Макрон.

Реклама

15 апреля 2019 года около 19:00 в столице Франции вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)Для тушения привлекли более 400 пожарных, один спасатель получил травмы. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ. 

Читайте также: Культура в огне: что сгорело в Нотр-Даме. Взгляд культуролога

Отправить:
Распечатать:
Теги: Нотр-Дам, эмманюэль макрон, собор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 