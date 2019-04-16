Макрон заявил о планах за пять лет реконструировать Нотр-Дам

Фото: ЕРА

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на восстановление Собора Парижской Богоматери в течение пяти лет. Об этом он сказал в своем обращении к французскому народу, сообщает Le Figaro.

"Мы восстановим Нотр-Дам еще более красивым. Я хочу, чтобы она (реконструкция, - ред.) была завершена за пять лет" — сказал Макрон.

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15 апреля 2019 года около 19:00 в столице Франции вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Для тушения привлекли более 400 пожарных, один спасатель получил травмы. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ.

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