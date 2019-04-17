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17.04.2019, 11:30

На восстановление собора Нотр-Дам за сутки собрали огромную сумму

На восстановление собора Нотр-Дам за сутки собрали огромную сумму - Фото
Фото: ЕРА

Сегодня с утра на площадке перед Собором Парижской Богоматери был установлен подъемный кран и доставлены стройматериалы

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В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали уже почти $1 млрд. Об этом со ссылкой на слова советника президента Франции по культурному наследию Стефана Берна в эфире телекомпании France-Info пишет Associated Press.

По его словам, собрано 880 млн евро - это почти 1 млрд долларов США.

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Французский лидер Эмманюэль Макрон вчера заявил, что Нотр-Дам должен быть восстановлен в пятилетний срок. Сегодня по этой теме он проведет спецзаседание Кабмина.

Среди тех, кто жертвует - компании, магнаты (семья французских миллиардеров Пино, Apple, владельцы L'Oreal, Chanel и Dior), а также обычные люди.

15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпль сгорел и упал.

Читайте также: Культура в огне: что сгорело в Нотр-Даме. Взгляд культуролога

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Теги: Нотр-Дам, пожар, восстановление, париж, благотворительность, собор
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