В МВД отрицают дискриминацию мусульман возле мечети в Киеве

Фото: facebook.com/said.ismagilov

В Государственной миграционной службе (входит в структуру МВД) заявили, что сегодня в Киеве совместно с полицией провели "проверку соблюдения миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МВД.

Там утверждают, что проверяли "торговые объекты" на территории Старожитомирсского переулка. В ходе этой проверки обнаружили "15 нарушителей миграционного законодательства".

В отношении 12 "неурегулированных мигрантов" приняты решения об их принудительном возвращении в страну происхождения, одному человеку сократили срок пребывания на территории Украины, еще двух иностранцев привлекли к админответственности за трудоустройство без соответствующего разрешения.

"Подчеркиваем, что Государственная миграционная служба в своей деятельности руководствуется законодательством Украины, при этом с уважением относится к представителям религиозных и национальных меньшинств", - заявили в ГМС.

Там утверждают, что во время проверки на территорию мечети, расположенной рядом с местом отработки на ул. Дегтяревской, сотрудники ГМС и полицейские не заходили.

В ГМС также подчеркивают, что не нарушали права верующих и каких-либо проявлений дискриминации не допускали.

Ранее муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов сообщил, что сегодня полиция провела рейд возле мечети Исламского культурного центра Киева. По его словам, правоохранители проверяли документы у людей, которые были в мечети на пятничной молитве. 25 человек увезли.