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У киевской мечети полиция устроила облаву на нелегалов - муфтий

У киевской мечети полиция устроила облаву на нелегалов - муфтий - Фото
Фото: facebook.com/said.ismagilov
31.01.2020, 18:27

"Раньше я критиковал российские власти за то, что они устраивают облавы у мечетей, а сегодня то же самое произошло в Киеве", - заявил Саид Исмагилов

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов сообщил, что сегодня полиция провела рейд возле мечети Исламского культурного центра Киева, проверяя у посетителей документы. 25 человек увезли. Об этом Исмагилов написал в Facebook.

"Раньше я критиковал российские власти за то, что они устраивают облавы у мечетей, а сегодня то же самое произошло в Киеве", - написал он.

Исмагилов отметил, что сегодня пятница - особый молитвенный день для мусульман, когда они все идут в мечеть.

Он рассказал, что около 12:00, к началу молитвы, к мечети подъехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции в сопровождении Нацполиции. Всего их было примерно 40 человек.

По словам Исмагилова, правоохранители устроили массовую проверку документов людей, направлявшихся в мечеть. Это продолжалось на выходе из двора мечети и после молитвы, отметил он.

На замечания, что их действия являются грубым нарушением прав верующих, правоохранители отвечали, что проверка документов происходит не на территории мечети, а за ее пределами, рассказал муфтий.

"Были задержаны и вывезены автобусами 25 человек, у которых не было с собой документов", - написал Исмагилов.

"Я абсолютно уверен, что нельзя такие облавы устраивать у культовых сооружений… В свободной демократической стране такие методы работы являются абсолютно приемлемыми", - добавил он.

Корреспондент LIGA.net пытался взять комментарий у правоохранителей, однако телефоны столичной полиции не отвечают.

Ранее Исмагилов сообщал, что в 2016-2018 годах прошел ряд обысков в мечетях разных городов Украины. По его словам, правоохранители при этом подбрасывали запрещенную литературу.

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