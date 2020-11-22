Коронавирус. Цена на вакцину Moderna будет стартовать от $25 за дозу
В Moderna считают цену на вакцину справедливой, учитывая дороговизну лечения тяжелого случая COVID-19
Одна доза вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 от американской биотехкомпании Коронавирус. Цена на вакцину Moderna будет стартовать от $25 за дозу будет стоить от $25 до $37. Об этом рассказал руководитель компании Стефан Бансель, передает Welt.
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"Это справедливая цена, если учесть, во сколько обходится системе здравоохранения тяжелое заболевание COVID-19. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли", – заверил он.
Бансель добавил, что сейчас компания ведет переговоры с Комиссией Европейского союза о поставке вакцины. Он ожидает, что до подписания контракта осталось всего несколько дней.
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Отмечается, что Moderna планирует произвести 20 млн доз вакцины, часть из которых может быть доступна для использования в Европе уже до конца года.
Бансель также сказал, что рад за конкурентов BioNTech и Pfizer, которые уже начали подавать заявки на регистрацию вакцины. "Нам нужно много хороших вакцин, чтобы преодолеть эту пандемию", – подытожил руководитель Moderna.
- 9 ноября мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность "более 90%" на промежуточном этапе. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70. По результатам финальных испытаний, эффективность составила 95%. Компании начали подавать заявки на использование вакцины в группах риска.
- 16 ноября Мoderna заявила о самой высокой эффективности своей мРНК-вакцины от COVID-19 – целых 94,5% на промежуточном этапе. Цифра может измениться в обе стороны до конца испытаний. Этот препарат можно хранить в обычном холодильнике в течение месяца, хотя чем он в этом плане отличается от Pfizer/BioNTech, неясно.
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