COVID-19. Pfizer и BioNTech подают запрос на использование вакцины в чрезвычайных случаях

Заявка в FDA – это важный шаг, чтобы сделать вакцину против коронавируса доступной для всего мира, заявили в BioNTech

Pfizer и BioNTech сегодня направят запрос в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для использования в экстренных случаях их мРНК-вакцины-кандидата против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Pfizer.

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В компании заявляют, что подали запрос на основании финальных результатов исследований, которые показали 95% эффективность вакцины-кандидата.

Если запрос будет одобрен, то это потенциально позволит использовать вакцину среди групп высокого риска в США к середине-концу декабря 2020 года, считают в компании.

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Также отмечается, что кроме FDA, компании уже подавать заявки по всему миру, в частности в Австралии, Канаде, Европе, Японии и Великобритании. Они планируют немедленно подать заявки и в другие регулирующие органы по всему миру.

Компании прогнозируют, что смогут произвести порядка 50 млн доз до конца 2020 года и 1,3 млрд – в течение 2021-го.

"Подача заявки на разрешение использования в чрезвычайных ситуациях в США – важный шаг к тому, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину-кандидата доступной для населения всего мира. Мы намерены продолжать работать с регулирующими органами по всему миру, чтобы обеспечить быстрое распространение нашей вакцины", – сказал Угур Сахин, доктор медицины, генеральный директор и соучредитель BioNTech.

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Марк Сировой

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