COVID-19. Pfizer и BioNTech подают запрос на использование вакцины в чрезвычайных случаях
Заявка в FDA – это важный шаг, чтобы сделать вакцину против коронавируса доступной для всего мира, заявили в BioNTech
Pfizer и BioNTech сегодня направят запрос в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для использования в экстренных случаях их мРНК-вакцины-кандидата против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Pfizer.
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В компании заявляют, что подали запрос на основании финальных результатов исследований, которые показали 95% эффективность вакцины-кандидата.
Если запрос будет одобрен, то это потенциально позволит использовать вакцину среди групп высокого риска в США к середине-концу декабря 2020 года, считают в компании.
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Также отмечается, что кроме FDA, компании уже подавать заявки по всему миру, в частности в Австралии, Канаде, Европе, Японии и Великобритании. Они планируют немедленно подать заявки и в другие регулирующие органы по всему миру.
Компании прогнозируют, что смогут произвести порядка 50 млн доз до конца 2020 года и 1,3 млрд – в течение 2021-го.
"Подача заявки на разрешение использования в чрезвычайных ситуациях в США – важный шаг к тому, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину-кандидата доступной для населения всего мира. Мы намерены продолжать работать с регулирующими органами по всему миру, чтобы обеспечить быстрое распространение нашей вакцины", – сказал Угур Сахин, доктор медицины, генеральный директор и соучредитель BioNTech.
- 9 ноября мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность "более 90%" на промежуточном этапе. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70. По результатам финальных испытаний, эффективность составила 95%.
- 16 ноября Мoderna заявила о самой высокой эффективности своей мРНК-вакцины от COVID-19 – целых 94,5% на промежуточном этапе. Цифра может измениться в обе стороны до конца испытаний. Этот препарат можно хранить в обычном холодильнике в течение месяца, хотя чем он в этом плане отличается от Pfizer/BioNTech, неясно.
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