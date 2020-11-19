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То что нужно | Оксфордская вакцина против коронавируса хорошо показала себя в группе риска: среди пожилых

19.11.2020, 12:15
Оксфордская вакцина против коронавируса хорошо показала себя в группе риска: среди пожилых - Фото
Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 (фото — ovg.ox.ac.uk)

Если защитное действие препарата AZD1222/ChAdOx1 подтвердится, его создатели рекомендуют в первую очередь побыстрее привить пожилое население

Вакцина-кандидат против коронавируса от Оксфордского университета и компании AstraZeneca лучше переносится пожилыми людьми от 70 лет и старше, чем остальными экспериментально привитыми возрастными категориями. При этом ее способность вызывать иммунный ответ одинакова во всех группах после закрепляющей (второй) дозы. Промежуточные результаты испытания на фазе II / III опубликовал The Lancet.

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"Если эти иммунные ответы коррелируют с защитой, то результаты обнадеживают, потому что пожилые подвергаются непропорциональному риску тяжелого COVID-19, и поэтому любая вакцина против SARS-CoV-2 должна быть эффективной у этой категории", – пишут разработчики.

Часто иммуногенность вакцин ухудшается у пожилых из-за старения иммунных механизмов.

СПРАВКА. Препарат AZD1222/ChAdOx1 разработан Институтом Дженнера при Оксфордском университете в кооперации с Оксфордской группой по изучению вакцин. Вакцина-кандидат основана на нереплицируемом векторе (ослабленный аденовирус шимпанзе) с генетическим участком SARS-CoV-2, который кодирует синтез поверхностного белка-шипа коронавируса. Это готовит иммунную систему к встрече "во всеоружии" реального патогена.

Доклад составлен по исследованию с 30 мая по 8 августа среди 560 участников (160 – 18–55 лет, 160 – 56–69 лет, 240 – 70 лет и старше) в двух центрах в Британии. Привиты добровольцах без тяжелых или неконтролируемых сопутствующих заболеваний, или высокой степени слабости (для возраста более 65 лет).

В публикации говорится, что препарат безопасен и хорошо переносится. Большинство из "побочек" (боль в месте инъекции, лихорадка, мышечная и/или головная боль) были от легкой до умеренной степени тяжести, причем чаще проявлялись после первой дозы, чем закрепляющей, и их частота снижалась с увеличением возраста. Данные о локальных побочных эффектах и о системных (общих).

Серьезные побочные эффекты за время испытания были признаны не связанными с препаратом и происходили с частотой, ожидаемой для общей популяции.

Фаза III продолжается в Британии, Бразилии и США. 

  • По состоянию на ноябрь клинические испытания проходят 48 вакцин-кандидатов против SARS-CoV-2 (из них 11 – на финальной фазе III), а 164 – на доклинической стадии. Препараты основаны на различных платформах: мРНК, ДНК, адъювантном белке, инактивированном вирусе, нереплицирующемся вирусном векторе и так далее.

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Евгений Пилипенко
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