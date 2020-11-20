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Одна доза вакцины от CureVac в ЕС будет стоить 10 евро, а от Pfizer – 15,5 евро: Reuters

20.11.2020, 15:19
Одна доза вакцины от CureVac в ЕС будет стоить 10 евро, а от Pfizer – 15,5 евро: Reuters - Фото
Иллюстративное фото (скриншот из видео Israel Institute of Biological Research)

ЕС будет платить за одну дозу вакцины меньше, чем Соединенные Штаты, пишет Reuters

Европейский союз согласился платить по 15,5 евро за одну дозу вакцины от COVID-19, разрабатываемой компаниями Pfizer и BioNTech. За одну прививку от компании CureVac заплатят 10 евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного участника переговоров по закупке вакцин.

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По информации агентства, за 200 миллионов доз лекарства от Pfizer и BioNTech ЕС заплатит до 3,1 млрд евро. В случае, если будут закуплены еще 100 млн доз – стоимость сделки составит 4,65 млрд евро. 

Информация о ценах подтверждает, что ЕС платит за одну дозу меньше, чем Соединенные Штаты, пишет Reuters.

Причина – договор включает страхование для стран Евросоюза: они получат компенсацию, если дозы вакцины будут перепроданы в США.

Отмечается, что на этой неделе ЕС заключил сделку с CureVac, чтобы обеспечить поставку до 405 млн доз вакцины – из них 180 млн являются дополнительными, сообщает источник. 

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Станислав Стороженко
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