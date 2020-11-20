Одна доза вакцины от CureVac в ЕС будет стоить 10 евро, а от Pfizer – 15,5 евро: Reuters

ЕС будет платить за одну дозу вакцины меньше, чем Соединенные Штаты, пишет Reuters

Европейский союз согласился платить по 15,5 евро за одну дозу вакцины от COVID-19, разрабатываемой компаниями Pfizer и BioNTech. За одну прививку от компании CureVac заплатят 10 евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного участника переговоров по закупке вакцин.

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По информации агентства, за 200 миллионов доз лекарства от Pfizer и BioNTech ЕС заплатит до 3,1 млрд евро. В случае, если будут закуплены еще 100 млн доз – стоимость сделки составит 4,65 млрд евро.

Информация о ценах подтверждает, что ЕС платит за одну дозу меньше, чем Соединенные Штаты, пишет Reuters.

Причина – договор включает страхование для стран Евросоюза: они получат компенсацию, если дозы вакцины будут перепроданы в США.

Отмечается, что на этой неделе ЕС заключил сделку с CureVac, чтобы обеспечить поставку до 405 млн доз вакцины – из них 180 млн являются дополнительными, сообщает источник.

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Станислав Стороженко

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