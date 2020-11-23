COVID-19. Оксфордская вакцина показала среднюю эффективность 70%, но у нее есть свои плюсы

Вакцины-кандидаты от Pfizer/BioNTech и Moderna показывали эффективность 95% в борьбе с коронавирусом

Вакцина-кандидат против коронавируса, которую разрабатывал Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала на промежуточных этапах исследований среднюю эффективность 70%. Это в среднем меньше, чем у конкурентов, но у британской вакцины есть преимущества, передает BBC News.

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Вакцины-конуренты от Pfizer/BioNTech и Moderna показали 95% защиту. Однако оксфордский вариант намного дешевле, его проще хранить и доставить в любой уголок мира, отмечают в издании.

В исследовании оксфордской вакцины участвовали более 20 000 волонтеров из Великобритании и Бразилии. Было зарегистрировано 30 случаев COVID-19 у тех, кто получил две дозы вакцины, и 101 случай среди получивших плацебо.

При этом отмечается, что когда добровольцам давали две "высокие" дозы, защита составляла 62%, но возрастала до 90%, когда людям давали "низкую" дозу, а затем – "высокую". Исследователям пока непонятно, почему есть такая разница.

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Профессор Эндрю Поллард, ведущий исследователь, остался очень доволен результатами. Он также сказал, что данные об эффективности 90% "интригуют".

Правительство Великобритании предварительно заказало 100 млн доз оксфордской вакцины, чего достаточно для иммунизации 50 млн человек. Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал BBC Breakfast, что к лету ситуация "станет ближе к норме", но "пока не внедрят эту вакцину, все должны заботиться друг о друге".

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Марк Сировой

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