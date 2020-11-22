COVID-19. В США вакцинирование может начаться уже 11 декабря – представитель правительства
Если FDA утвердит 10 декабря заявку Pfizer и BioNTech, то вакцинация против коронавируса может начаться уже на следующий день, заявил Слауи
В США могут начать вакцинирование против коронавирусной болезни COVID-19 уже 11 декабря. Об этом рассказал CNN доктор Монсеф Слауи глава правительственной группы по разработке вакцины.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что 10 декабря консультативный комитет американского госрегулятора FDA должен рассмотреть заявку компаний Pfizer и BioNTech на получение разрешения экстренного использования их вакцины-кандидата.
По словам Слауи, в случае утверждения вакцину можно будет использовать на следующий день.
"Наш план состоит в том, чтобы иметь возможность доставлять вакцины в места иммунизации в течение 24 часов с момента утверждения. Я ожидаю, что, возможно, (использование будет, – ред.) на второй день после утверждения – 11 или 12 декабря", – сказал он.
- 9 ноября мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность "более 90%" на промежуточном этапе. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70.
- По результатам финальных испытаний, эффективность составила 95%. 20 ноября компании начали подавать заявки на использование вакцины в группах риска.
Читайте также: Коронавирус. Цена на вакцину Moderna будет стартовать от $25 за дозу
Комментарии