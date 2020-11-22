COVID-19. В США вакцинирование может начаться уже 11 декабря – представитель правительства

Если FDA утвердит 10 декабря заявку Pfizer и BioNTech, то вакцинация против коронавируса может начаться уже на следующий день, заявил Слауи

В США могут начать вакцинирование против коронавирусной болезни COVID-19 уже 11 декабря. Об этом рассказал CNN доктор Монсеф Слауи глава правительственной группы по разработке вакцины.

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Отмечается, что 10 декабря консультативный комитет американского госрегулятора FDA должен рассмотреть заявку компаний Pfizer и BioNTech на получение разрешения экстренного использования их вакцины-кандидата.

По словам Слауи, в случае утверждения вакцину можно будет использовать на следующий день.

"Наш план состоит в том, чтобы иметь возможность доставлять вакцины в места иммунизации в течение 24 часов с момента утверждения. Я ожидаю, что, возможно, (использование будет, – ред.) на второй день после утверждения – 11 или 12 декабря", – сказал он.

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Марк Сировой

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