Регулярное употребление алкоголя не защищает от заражения коронавирусом: исследование

Хроническое употребление алкоголя не дает никакой защиты от заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и не помогает излечиться от ковида. Об этом в Американском журнале неотложной медицины пишут ученые из Калифорнийского университета.

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Один из самых ранних фейков пандемии предполагал, что частое употребление этанола "может убить вирус" в ротоглотке, предотвратить его передачу воздушно-капельным путем или излечить пациента.

Авторы провели исследование среди пациентов городской больницы Сан-Франциско с 1 мая по 31 июля 2020 года, которые прошли тестирование на COVID-19, разделив их на а) поступивших в неотложку и б) поступивших туда "с историей хронического употребления алкоголя".

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Из 5419 обследованных 161 пациент был в группе "хронического употребления алкоголя". Заболеваемость COVID-19 среди таких была 4,97% (восемь человек), среди тех, кто не злоупотребляет, – 5,66% (307 человек).

"В этой выборке пациентов "неотложки" хроническое употребление алкоголя не было связано со снижением заболеваемости. Насколько нам известно, это первые данные, которые опровергают представление, что частое употребление алкоголя может предотвратить заражение", – подчеркнули авторы.

Они признают, впрочем, что у их исследования хватает проблемных мест: это и ретроспективный дизайн, один центр исследования, возможная недооценка количества любителей регулярно выпить, отсутствие учета сопутствующих заболеваний, жилищного статуса или частых визитов в переполненные людьми места, а также то, что авторы не были "слепыми" к гипотезе исследования.

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Евгений Пилипенко

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