Почему алкоголики тревожные. В Португалии споили мышей и узнали

Злоупотребление алкоголем имеет пагубные когнитивные и поведенческие последствия. Тревожность – один из признаков алкоголизма, и ученые знают, почему

Злоупотребление алкоголем ведет к расстройствам когнитивных способностей и к тревожности. Почему это так, выяснили в Университете Порту, где нейробиологи ежедневно давали мышам пять доз алкоголя, эквивалентные большой кружке пива или рюмке чего покрепче для человека. Их статья вышла вчера в журнале Science Signaling.

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Ученые сымитировали хроническое пьянство у самцов мышей и выяснили, что оно ведет к аберрантному сокращению синапсов и значительной потере возбуждающих синапсов в префронтальной коре. Именно этим объясняется усиление тревожного поведения, утверждают исследователи.

Пьянство активирует фагоциты (клетки иммунной системы) в микроглии мышей, и те начинают обрезать связи между нервными клетками, необходимые для процессов высшего уровня.

СПРАВКА. Микроглия составлена резидентными клетками-макрофагами центральной нервной системы. Играет важную роль в формировании мозга, особенно в формировании и поддержании синапсов – контактов между нейронами.

На 10-й день "запоя" эти гиперактивные клетки начали поедать синапсы в префронтальной коре, что хоть и не убивало нейроны, но снижало скорость и полноту прохождения сигналов. Эта область мозга отвечает за процессы познания и принятия решений. У мышей-алкоголиков повысилась тревожность, они стали "тормозить".

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Также авторы узнали, что активизация микроглии привела к усиленному производству "воспалительной" молекулы TNF, которая также влияла на поведение мышей. Ее заблокировали медикаментозно, после чего мыши утихомирились, а в их мозгу прекратился процесс обрезания синапсов. "Выключив" ген Tnf, который кодирует TNF, ученые получили тот же эффект.

Биологи полагают, что их открытие можно применять для лечения последствий алкоголизма: некоторые из уже одобренных препаратов останавливают повреждения мозга и понижают тревожность.

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Евгений Пилипенко

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