Создан аппарат для удаления алкоголя через легкие. Ученые напоили пять мужчин – есть итог

Алкоголь на 90% расщепляется вместе с его метаболитами в печени – это не быстрый процесс. Пока он идет, человек пьянеет из-за избытка этанола в крови

Медики в Канаде собрали аппарат для усиленного выделения легкими молекул этилового спирта: потенциально эта разработка может спасти жизнь тех, кто сильно перебрал с выпивкой. Об этом пишет журнал Scientific Reports.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Схема прибора довольно простая и не требует электронных комплектующих: там только баллон с СО 2 , вентили, маска для дыхания и трубки с клапанами.

Если идет сильный "перебор" c алкоголем, возможно попадание в больницу, где пациента определят на поддерживающую терапию, чтобы не отказали органы, и будут пытаться реанимировать в случае остановки сердца. А далее организм либо справляется с дозой этанола, либо нет.

Читайте также: Почему алкоголики тревожные. В Португалии споили мышей и узнали

Авторы ноу-хау исследовали механизм, когда при дефиците кислорода и частом дыхании легкие начинают усиленно испарять этанол, а затем, на основании этих данных, сконструировали прибор для изокапнического гиперпноэ. Углекислый газ из баллона призван держать постоянным уровень СО 2 в крови, чтобы при интенсивном дыхании человек не терял сознание.

Пять здоровых мужчин доводили до умеренно повышенной концентрации этанола в крови (~0,1%), после чего испытывали аппарат. Скорость выведения этанола увеличилась более чем в три раза по сравнению с естественным путем его нейтрализации.

"Это может оказаться полезным при лечении острой тяжелой интоксикации этанолом", – резюмировали авторы.

Читайте также: "Самоизоляция": поляк закрылся в супермаркете – пил виски и смотрел порнофильмы



Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.