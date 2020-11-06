Генная терапия. В Британии удалось восстановить поврежденные клетки зрительного нерва

К поврежденным участкам нейронов в избытке доставляли "строительные" молекулы и органеллы. Аксоны начали восстанавливаться

Ученые из Кембриджского университета доказали возможность устойчивого восстановления аксонов зрительного нерва у взрослого млекопитающего при помощи генной терапии. Результат опубликован в Nature Communications.

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Обычно аксоны центральной нервной системы млекопитающих плохо восстанавливаются: серьезные повреждения практически необратимы.

Экспериментальная регенерация отростков нервных клеток (передают импульсы к органам и другим клеткам) происходила за счет сверхпроизводства белка протрудина, особенно его активной формы. Уровни этого белка в невосстанавливаемой нервной ткани весьма низки.

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Протрудин доставляли к поврежденной части аксона при помощи бактериальной "почты", после чего наблюдали их заживление и рост. Опыты сначала провели на культуре кортикальных нейронов "в пробирке", а затем на мышах.

Взрослых особей лечили путем доставки протрудина в стекловидное тело глаза за две недели до повреждения зрительного нерва. 400–500 аксонов выросли на 0,5 мм через две недели после травмы.

"Результаты демонстрируют, что протрудин способствует регенерации, действуя как каркас для связывания аксональных органелл, насосов и мембран", – пишут авторы. Сейчас они выясняют, можно ли аналогичным образом регенерировать нервные окончания и в других районах ЦНС.

Таким образом, появился свет в конце тоннеля: есть зачатки новой методики лечения потери зрения, связанной с оптическими невропатиями вроде глаукомы.

В 2018-м выяснили, как продолжительная депрессия изменяет мозг.

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Евгений Пилипенко

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