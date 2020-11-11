UA

Эффекта от мультивитаминов нет: людям нравится себя обманывать, полагают ученые

11.11.2020, 09:45
Эффекта от мультивитаминов нет: людям нравится себя обманывать, полагают ученые - Фото
Естественный способ пополнить запасы витаминов (фото – depositphotos.com)

Ни на чем не основанная вера в то, что БАДы "работают", вероятно, заставляет людей чувствовать себя здоровее, чем на самом деле, полагают ученые

Регулярно принимающие мультивитамины люди уверяют, что в среднем на 30% стали чувствовать себя "лучше". Но подробная оценка по 10 самым распространенным заболеваниям – от сердечно-сосудистых до рака, а также по уровню психологического стресса – через призму приема добавок не выявила никаких реальных различий между ними и теми, кто "витаминки" не принимает. Об этом в BMJ пишут ученые из США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным исследователей, до трети американцев регулярно принимают биологически активные добавки (БАД), веря, что те укрепляют здоровье. Они проанализировали данные 21 603 человек из опроса в 2012-м: люди заполняли опросник о использовании разных медпрактик, включая прием витаминов. 4933 заявили, что принимают поливитамины: эта когорта ассоциировалась со старшим возрастом, большими доходами, женским полом, семейностью, медстраховкой и большей образованностью.

Авторы полагают, что польза от БАД может быть самообманом, поскольку принимающие их сами сообщили об "улучшении состояния здоровья", несмотря на отсутствие явных различий в клинически измеряемых результатах.

Читайте также: Витамин D в таблетках: медики объяснили, стоит ли пить и кому

"Результаты предполагают, что широкое использование поливитаминов у взрослых может быть результатом положительного ожидания людей, что прием БАД приводит к лучшим результатам для здоровья, или предвзятости самостоятельного выбора, при которой эти люди позитивнее оценивают свое здоровье", – делают вывод ученые.

Они пишут, что наилучший способ получить необходимые организму питательные вещества и минералы – через сбалансированную пищу. "Есть определенные вещи, которые мы просто не можем получить из таблеток. Витамины и минералы работают не независимо, а синергетически. Когда их получают независимо от пищи, они не имеют того же эффекта", – приводит MedicalXpress слова одного из авторов.

Они уточнили: результаты не следует понимать как утверждение, что все добавки – пустая трата денег: например, при беременности фолиевая кислота обычно назначается для предотвращения дефектов нервной ткани у ребенка. Но у подавляющего большинства людей нет определенного дефицитного состояния, которое требовало бы БАД.

Читайте также: Витамины и минералы будут добавлять в пищевые продукты по новым правилам

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог (Media Buyer)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
наука исследование медицина здоровье питание психология витамины пища БАД минералы

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Як заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу

Партнерський проєктЯк заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу
 