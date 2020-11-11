Эффекта от мультивитаминов нет: людям нравится себя обманывать, полагают ученые

Ни на чем не основанная вера в то, что БАДы "работают", вероятно, заставляет людей чувствовать себя здоровее, чем на самом деле, полагают ученые

Регулярно принимающие мультивитамины люди уверяют, что в среднем на 30% стали чувствовать себя "лучше". Но подробная оценка по 10 самым распространенным заболеваниям – от сердечно-сосудистых до рака, а также по уровню психологического стресса – через призму приема добавок не выявила никаких реальных различий между ними и теми, кто "витаминки" не принимает. Об этом в BMJ пишут ученые из США.

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По данным исследователей, до трети американцев регулярно принимают биологически активные добавки (БАД), веря, что те укрепляют здоровье. Они проанализировали данные 21 603 человек из опроса в 2012-м: люди заполняли опросник о использовании разных медпрактик, включая прием витаминов. 4933 заявили, что принимают поливитамины: эта когорта ассоциировалась со старшим возрастом, большими доходами, женским полом, семейностью, медстраховкой и большей образованностью.

Авторы полагают, что польза от БАД может быть самообманом, поскольку принимающие их сами сообщили об "улучшении состояния здоровья", несмотря на отсутствие явных различий в клинически измеряемых результатах.

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"Результаты предполагают, что широкое использование поливитаминов у взрослых может быть результатом положительного ожидания людей, что прием БАД приводит к лучшим результатам для здоровья, или предвзятости самостоятельного выбора, при которой эти люди позитивнее оценивают свое здоровье", – делают вывод ученые.

Они пишут, что наилучший способ получить необходимые организму питательные вещества и минералы – через сбалансированную пищу. "Есть определенные вещи, которые мы просто не можем получить из таблеток. Витамины и минералы работают не независимо, а синергетически. Когда их получают независимо от пищи, они не имеют того же эффекта", – приводит MedicalXpress слова одного из авторов.

Они уточнили: результаты не следует понимать как утверждение, что все добавки – пустая трата денег: например, при беременности фолиевая кислота обычно назначается для предотвращения дефектов нервной ткани у ребенка. Но у подавляющего большинства людей нет определенного дефицитного состояния, которое требовало бы БАД.

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Евгений Пилипенко

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