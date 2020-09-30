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Во время пандемии в США стали больше выпивать – исследование

30.09.2020, 11:20
Во время пандемии в США стали больше выпивать – исследование - Фото
Фото: pixabay.com

В среднем трое из четырех взрослых американцев потребляли алкоголь в месяц на день больше

Время употребления алкоголя за пандемию COVID-19 в США увеличилось на 14% (0,74 суток) в месяц по сравнению с уровнем 2019 года (5,48 дней в году). Об этом говорится в статье Исследовательского центра RAND в Санта-Монике, опубликованного в журнале JAMA Network

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Социологи решили сравнить, вырос ли уровень употребления алкоголя за период пандемии в США. 

Женщины и респонденты от 30 до 59 лет рассказали, что "чаще среднего" употребляли спиртное: среди женщин этот показатель увеличился на 17% (0,78 дня), среди людей старше 30 лет – на 19% (0,93 дня).

Потребление алкоголя среди мужчин увеличилось на 0,69 дня (15%). 

В среднем за пандемию алкоголь потребляли на день больше в месяц трое из четырех взрослых.

  • Ранее ученые доказали, что пациенты с тяжелым ожирением при COVID-19 в 87% случаев нуждаются аппарате искусственной вентиляции легких.
  • В этом году более 800 человек умерло из-за дезинформации о коронавирусе. 

 

Станислав Стороженко
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США исследование алкоголь пандемия коронавирус COVID-19

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