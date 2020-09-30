Во время пандемии в США стали больше выпивать – исследование

В среднем трое из четырех взрослых американцев потребляли алкоголь в месяц на день больше

Время употребления алкоголя за пандемию COVID-19 в США увеличилось на 14% (0,74 суток) в месяц по сравнению с уровнем 2019 года (5,48 дней в году). Об этом говорится в статье Исследовательского центра RAND в Санта-Монике, опубликованного в журнале JAMA Network.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Социологи решили сравнить, вырос ли уровень употребления алкоголя за период пандемии в США.

Женщины и респонденты от 30 до 59 лет рассказали, что "чаще среднего" употребляли спиртное: среди женщин этот показатель увеличился на 17% (0,78 дня), среди людей старше 30 лет – на 19% (0,93 дня).

Потребление алкоголя среди мужчин увеличилось на 0,69 дня (15%).

В среднем за пандемию алкоголь потребляли на день больше в месяц трое из четырех взрослых.

тяжелым ожирением при COVID-19 в 87% случаев нуждаются аппарате искусственной вентиляции легких. Ранее ученые доказали , что пациенты спри COVID-19 в

В этом году более 800 человек умерло из-за дезинформации о коронавирусе.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.