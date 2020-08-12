800 человек умерли из-за дезинформации о COVID-19 - исследование

Многие умерли от употребления метанола или чистящих средств на спиртовой основе

Не менее 800 человек умерли и 5800 госпитализированы в мире за первые три месяца этого года из-за недостоверной информации о коронавирусе. Соответствующее исследование опубликовано в Американском журнале тропической медицины и гигиены, сообщает ВВС.

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Многие умерли от употребления метанола или чистящих средств на спиртовой основе. Жертвы ошибочно полагали, что эти вещества помогают от COVID-19.

Авторы исследования пишут, что многие пострадавшие следовали советам, напоминающим достоверную медицинскую информацию, - например, ели большое количество чеснока или принимали большое количество витаминов. Другие пили такие вещества, как коровья моча.

По словам исследователей, все эти действия имели "потенциально серьезные последствия" для их здоровья.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявляла, что "инфодемия", окружающая COVID-19, распространяется так же быстро, как и сам вирус.

ВВС отмечает, что дезинформация может полностью подорвать создание эффективной вакцины против коронавируса.

Несмотря на то, что социальные сети удаляют или маркируют ложную информацию о вакцинах, недавний опрос в США показал, что 28% американцев считают, будто Билл Гейтс хочет использовать вакцину для имплантации микрочипов людям.

В мире сейчас 20 млн 684 тыс случаев заражения коронавирусом. Умерли 749 000 человек.

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Вадим Ребрина

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