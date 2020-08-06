США опубликовали доклад, как работает пропаганда России. Москва отреагировала

Внешнеполитическое ведомство США пишет, что Кремль "злоупотребляет современными формами коммуникации", но его дезинформация "не остается незамеченной"

Госдепартамент США опубликовал исследование "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды", где наглядно показано, как и по каким каналам работает кремлевская пропаганда, в том числе по Украине.

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В отчете указано: есть пять столпов информационной войны России против Запада, которые работают скоординировано, чтобы получить лавинообразный эффект в СМИ, иллюзию доверия и картину в голове у обывателя, что "раз все так пишут - значит, это правда".

Вот они:

— Официальные правительственные ресурсы РФ (пресс-службы Кремля, МИД, правительственные аккаунты в соцсетях);

— международное теле- и радиовещание на деньги государства (госСМИ, нацеленные на домашнюю и иностранную аудиторию, а также международные социокультурные институты);

— развитие прокси-ресурсов (языковые центры, распространение нарративной информации);

— использование соцсетей как оружия;

— дезинформация в киберпространстве.

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Глава Госдепа Майкл Помпео объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию о тех, кто по заданию правительств других стран пробует вмешиваться в американские выборы.

Российское посольство в США уже отреагировало на публикацию: заявили, что доклад "походит на карточный домик", и что это - "попытка заглушить" некие мирные предложения Москвы. Дипломаты из РФ посоветовали американцам "подписаться на аккаунты Кремля, правительства РФ, МИД РФ".

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Евгений Пилипенко

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