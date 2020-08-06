Реакция 61-й бригады на "Припять - РФ" в кино: Уничтожим тут любого их военного
"Добро пожаловать в Россию", - произносит в комедийном голливудском боевике некий военный, находясь в украинской Припяти. В 61 ОПЕБр ВСУ отреагировали
Любой российский военный, который появится в Чернобыльской зоне отчуждения, будет уничтожен. Так заявила пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ, реагируя на появление в украинском кинопрокате х/ф "Мой шпион" (2020), где Припять назвали Россией.
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"Добро пожаловать в Россию", - говорит некий "генерал" в сюжете на "заброшенном реакторе №3" (его показали в Facebook бригады). Перед этим субтитрами в кадре было написано: "Припять, Украина".
Военные пишут, что у личного состава и командования бригады "вызвало возмущение" появление фильма на украинских экранах. "Мы считаем этот фильм низкопробной пророссийской пропагандой и заверяем, что любой российский военный, который появится в зоне ответственности 61 ОПЕБр, куда входит и ЧЗО, будет уничтожен", - подчеркнули бойцы.
В бригаде посоветовали режиссеру Питеру Сигалу пройти школьный курс географии и новейшей истории.
Идея создания и размещения на границах с Беларусью частей ВСУ возникла после проведенных РФ/Беларусью совместных учений Запад-2017: их посчитали демонстрацией враждебных намерений. Рельеф местности на большинстве участков белорусско-украинской границы - лесисто-болотистый, труднопроходимый для традиционных механизированных частей. Ведение боевых действий там очень специфическое.
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