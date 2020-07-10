Зеленский: Уверен, Медведчук финансируется из РФ, но мы должны жить по закону

Деятельность неформального лидера Оппозиционной платформы/За життя Виктора Медведчука, любимого украинца российского президента Владимира Путина, финансируется из РФ: уверенность в этом выразил президент Владимир Зеленский, о чем заявил в диалоге с представителями Нацкорпуса. Видео с реакцией главы государства на соответствующий вопрос выложил в Facebook пресс-секретарь партии Роман Чернышев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я уверен, что (Медведчук, - ред.) действительно финансируется из Российской Федерации", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, когда "займутся" этим пророссийским политиком, потому как еще год назад Зеленский говорил, будто бы знает источники его финансирования, он заявил, что "вы же знаете, мы с вами должны жить по закону" и "у нас есть правоохранительные органы". "Мы с вами такие же люди. Должно просто, чтобы правоохранительные органы этим действительно детально занимались", – отметил глава государства.

Читайте также: Билецкий назвал отца Медведчука "полицаем в селе" и проиграл в суде

По его словам, в этом вопросе он солидарен с собеседником из Нацкорпуса. Зеленский также согласился, что Медведчук "скупает каналы" и "собирает электорат" президента, который разочаровывается в новой власти: "Да, это правда".

Представитель партии сказал, что они "не могут допустить" укрепления пророссийского политика и долларового миллионера, и президент ответил: "Я вас слышу... Хорошо, обратим внимание".

В конце лета-2019 Зеленский заявлял, что "история с ОПЗЖ и каналами Медведчука плохо кончится". Тот возмутился, а его кум, президент РФ, предостерег украинского коллегу от "преследования оппозиции".

Читайте также: Медведчук может добиться запрета книги о суде над Василием Стусом. Почитайте, пока можно