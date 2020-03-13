Разумков о поездке депутатов ОПЗЖ в Москву: Мне это некорректно комментировать

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался осудить поездку группы нардепов партии Опозиционная платформа/За життя в Москву на встречу с коллегами из Госдумы и президентом РФ Владимиром Путиным: он считает некорректным озвучивать свое мнение на эту тему. Об этом председатель парламента сказал Радио Свобода.

По его словам, "коллеги (из ОПЗЖ, - ред.) действовали, исходя исключительно из своей личной позиции".

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"Я с ней могу соглашаться, могу не соглашаться. Однако, думаю, мне будет это не совсем корректно комментировать. Я не ездил в РФ", - подчеркнул он.

Далее у журналистки и спикера Рады состоялся такой диалог:

— Вы осуждаете этот их шаг?

— Я в РФ не ездил с 2013 года.

— А вы осуждаете этот их шаг как глава Верховной Рады?

— Я уже ответил на этот вопрос. Я не езжу. Я думаю, что мои действия должны значить намного больше, чем просто слова.

— То есть, вы воздержитесь от комментариев в их сторону?

— Я ответил. Я думаю, что ответил на этот комментарий.

По его словам, позиция президента Владимира Зеленского также не изменилась, так как "она не флюгер", как и "в целом" позиция парламента.

Санкций к ездокам, среди которых Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и другие, в Раде не будет, сказал Разумков, так как представители ОПЗЖ ездили в Москву неофициально - не были уполномочены парламентом.

5 сентября 2019 года Медведчук выступал на экономическом форуме во Владивостоке, где выступал за снятие с РФ санкций ЕС.

20 декабря 2019-го он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, они договорились о "начале диалога" между парламентами стран нормандской четверки.

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