Арахамия о поездке Медведчука в РФ: ОПЗЖ - в карантин, СБУ должна их проверить

Фото: zagittya.com.ua

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что депутаты из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь, которые поехали в Россию, должны по возвращении пройти карантин и проверку в СБУ. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

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"Считаю, что они должны проходить карантин... А почему нет? Они поехали... Вы же знаете, что Разумков утром издал указ о том, что нельзя ездить за границу с целью снижения рисков заболевания. Они ездили... туда, где много заболевших. Я думаю, что там высокие риски. Они должны проходить карантин не в стенах Верховной Рады", - заявил Арахамия.

Глава Слуги народа усомнился, законна ли вообще эта поездка. На этот вопрос, по его мнению, должна дать ответ СБУ.

"Они едут в страну-агрессор, какие переговоры, что-то фотографируют. Я вообще не понимаю, законно это вообще или незаконно. Надо это проверять. Точно надо делать какой-то запрос в Службу безопасности Украины и предоставить юридическую консультацию. Выглядит это очень плохо", - сказал Арахамия.

Сейчас Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и другие депутаты ОПЗЖ находятся в России, где встречаются с депутатами Госдумы РФ. В Верховной Раде говорят, что их на это никто не уполномочивал, и депутаты находятся в РФ с частным визитом.