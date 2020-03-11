Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Арахамия о поездке Медведчука в РФ: ОПЗЖ - в карантин, СБУ должна их проверить

Арахамия о поездке Медведчука в РФ: ОПЗЖ - в карантин, СБУ должна их проверить - Фото
Фото: zagittya.com.ua
11.03.2020, 19:05

Глава фракции Слуга народа считает, что Виктора Медведчука и других депутатов ОПЗЖ, которые поехали в РФ, надо изолировать и проверить в СБУ

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что депутаты из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь, которые поехали в Россию, должны по возвращении пройти карантин и проверку в СБУ. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"Считаю, что они должны проходить карантин... А почему нет? Они поехали... Вы же знаете, что Разумков утром издал указ о том, что нельзя ездить за границу с целью снижения рисков заболевания. Они ездили... туда, где много заболевших. Я думаю, что там высокие риски. Они должны проходить карантин не в стенах Верховной Рады", - заявил Арахамия.

Глава Слуги народа усомнился, законна ли вообще эта поездка. На этот вопрос, по его мнению, должна дать ответ СБУ.

"Они едут в страну-агрессор, какие переговоры, что-то фотографируют. Я вообще не понимаю, законно это вообще или незаконно. Надо это проверять. Точно надо делать какой-то запрос в Службу безопасности Украины и предоставить юридическую консультацию. Выглядит это очень плохо", - сказал Арахамия.

Сейчас Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и другие депутаты ОПЗЖ находятся в России, где встречаются с депутатами Госдумы РФ. В Верховной Раде говорят, что их на это никто не уполномочивал, и депутаты находятся в РФ с частным визитом.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
вадим рабинович виктор медведчук Давид Арахамия ОПЗЖ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 