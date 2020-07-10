"Делают из мухи слона". Секретарь СНБО – об инфодиверсиях спецслужб РФ в Украине
Вчера в ток-шоу Право на владу обсуждали опасения из-за возможного нападения России на юге и новую порцию "пленок Деркача" о Порошенко и Путине
Тот негатив, который сегодня наблюдается в информационном пространстве Украины, во многом является результатом информационных спецопераций врага – России. Так считает секретарь Совета нацбезопасности с обороны Алексей Данилов, о чем сказал на канале 1+1.
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Перед этим в эфире обсуждали новую порцию так называемых пленок Деркача с переговорами "Порошенко" и "Путина", а также вопрос водоснабжения Крыма и возможной агрессии РФ из-за этого на юге Украины. По словам секретаря СНБО, у нас "информационная война каждый день".
"И то, что мы сегодня наблюдаем, это один из элементов информационных войн: они очень мощные, и много людей на них не обращают внимание, но они есть, эти процессы внутри нашей страны. У нас очень мощная информационная российская агрессия внутри страны", - подчеркнул Данилов.
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Он посетовал, что с ней крайне сложно бороться из-за того, что Украине - не тоталитарная страна: здесь свободное общество, интернет, мессенджеры и каналы, которые "физически невозможно закрыть".
"Когда появляется та или иная информация, и ее начинают раздувать, делая из мухи слона... А на то, что днем ранее это была муха, уже никто не обращает внимания", - резюмировал он.
- Вчера, 9 июля, нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик обнародовали аудио разговора якобы пятого президента Петра Порошенко с якобы президентом РФ Владимиром Путиным.
- В Евросолидарности назвали запись сфальсифицированной.
- СБУ заявила об "информационной спецоперации Кремля".
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "еще не ознакомились с записью".
- Также вчера посол Украины в США Владимир Ельченко высмеял пропагандистские претензии РФ к Эстонии о "потакании майданным радикалам".
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