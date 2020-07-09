"Скоро лес будет". Как сейчас выглядит перекрытый водный канал в Крым – фото

Северо-Крымский канал перекрыт с материковой Украины на полуостров после захвата Крыма Россией

Если смотреть на перекрытый Северо-Крымский канал (СКК) с дамбы в сторону временно оккупированного Крыма, то видно, насколько русло заросло растительностью. Об этом у себя в Facebook сообщил нардеп фракции партии Голос Роман Костенко, показав соответствующее фото.

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"Скоро лес будет", – пишет бывший боец спецподразделения СБУ "Альфа" и "киборг" Донецкого аэропорта.

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СПРАВКА. СКК - построенный в 1961—1971 годах оросительно-обводнительный канал для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской области и АР Крым с забором воды из Каховского водохранилища на Днепре. Среднегодовой сток был на уровне 380 м³/с (в Крым – до 320 м³/с). . СКК - построенный в 1961—1971 годах оросительно-обводнительный канал для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской области и АР Крым с забором воды из Каховского водохранилища на Днепре. Среднегодовой сток был на уровне 380 м³/с (в Крым – до 320 м³/с). Перекрыт Украиной после захвата Россией полуострова. Сейчас часть канала используется для переброски воды из горных водохранилищ Белогорского района и из подземных водозаборов северо-восточной части Крыма в восточную часть.

В сети время от времени появляются видео с водой в канале; когда и где в Крыму они сняты, неизвестно.

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Евгений Пилипенко

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