Генштаб не видит признаков активизации российских войск для вторжения из Крыма

Сергей Наев (фото - пресс-центр ООС)

Генштаб не располагает данными о подготовке вторжения российских войск с юга для обеспечения ранее оккупированного Крыма водой из Днепра. Об этом заявил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев, который отвечает за крымское направление обороны, пишет РБК-Украина.

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По его словам, данных об активизации войск РФ со стороны Крыма нет, но "усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация". Также военные отработали совместные действия с Нацполицией, Службой безопасности Украины и Нацгвардией, а боевую службу в регионе перевели на усиленный режим.

"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности ВС РФ по наращиванию военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая", - подчеркнул Наев.

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

Ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предостерег, что в начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра в Крым.

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Украинская разведка также высказывала опасения, что на этих учениях РФ как минимум "отработает" вторжение. Похожее мнение высказывал и Глен Говард, президент американского аналитического фонда Джеймстаун.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

До захвата Крыма россиянами Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

ице премьер Резников заверил, что Украина готова дать отпор , если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.

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