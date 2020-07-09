Посол Украины высмеял претензии РФ к Эстонии о "потакании майданным радикалам"
Владимир Ельченко с иронией ответил на пропагандистские клише кремлевского режима о войне на востоке Украины
Посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко высмеял в Twitter пропагандистское сообщение посольства РФ в Эстонии о том, как эта страна-союзник Украины поставляет оружие для ВСУ.
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Российские дипломаты в Таллинне нашли смешным то, что Эстония – союзник Украины, и заявили, что поставки пистолетов "способствуют обострению обстановки". Традиционно они подчеркивают, что на Донбассе будто бы не их гибридная война против соседней страны, а гражданский военный конфликт, и в кремлевском стиле уверяют немногочисленных подписчиков в Twitter, что поставки оружия – "циничное потакание майданным национал-радикалам".
Ответ Ельченко на такое сообщение российских "коллег" по дипломатии был недвусмысленным.
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"Конечно! Зато скрытые поставки Россией оружия незаконным вооруженным формированиям на Донбассе под видом якобы "гуманитарной помощи", - не что иное, как искреннее стремление России к укреплению мира в Украине", – иронизирует он.
В начале июля Эстония отправила Украине 2400 пистолетов Макарова в "поддержку нашего союзника, который находится на войне уже шестой год".
- В мае 2020-го Ельченко заявил, что до конца года в США для ВСУ будут закуплены "минимум три партии" американского оружия.
- В России на днях снова отвергли возможность вхождения оккупированного ею же Донбасса в состав РФ.
- В июле нардеп СН Верещук обвинила пятого президента Порошенко в "поздравлении Путина с днем России" в июне 2014-м – сослалась на сообщение Кремля.
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