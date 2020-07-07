Эстония отправила Украине 2400 пистолетов Макарова для укрепления обороны

В Министерстве обороны Эстонии говорят, что оружие будет поставлено по просьбе Украины

Эстония отправила Украине 2400 пистолетов Макарова, чтобы поддержать укрепление оборонного потенциала страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

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В Минобороны Эстонии заявили, что они последовательно и твердо поддерживают Украину. "Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность всей Европы. Поставкой пистолетов мы поддерживаем нашего союзника, который находится на войне уже шестой год", - заявил министр обороны Юри Луйка.

Также, по его словам, Эстония участвует в подготовке украинского спецназа и делится опытом в области территориальной защиты и кибербезопасности.

В Эстонии заявили, что оружие поставляется по просьбе Украины и его передадут армии. Транспортные расходы в размере 7000 евро на себя взяла Эстония. В Минобороны Эстонии заявляют, что они отдали пистолеты, поскольку сами перешли на стандартный калибр НАТО. Пистолет Макарова, по их мнению, "компактен, надежен и прост в использовании".

2 июля сообщалось, что б ригады ВСУ при заходе по ротации в район боевых действий на Донбассе усилят американскими противотанковыми комплексами Javelin.

Владислав Сердюк

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