В России отвергли возможность вхождения оккупированного Донбасса в ее состав

Сенатор Совета Федерации РФ заявил, что Донецк и Луганск никогда не были необходимы России

Россия никогда не рассматривала Луганск и Донецк как необходимые ей регионы, РФ считает их частью Украины. Об этом в интервью российскому радио Говорит Москва заявил сенатор Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам.

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Джабаров прокомментировал заявление экс-главаря террористической организации "ДНР" Александра Бородая о якобы скором вхождении оккупированного Донбасса в состав России.

"Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины... Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы", - заявил российский сенатор.

4 июля в офисе президента заявили о достигнутом на переговорах политсоветников лидеров нормандской четверки в Берлине согласии, что необходимы реальные меры по прекращению огня. Также украинская сторона заявила, что Россия взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

В свою очередь в России подтвердили , что стороны приблизились к согласованию комплекса допсоглашений по прекращению огня, а также заявили, что Украина перед встречей в нормандском формате на высшем уровне якобы должна разработать и согласовать с боевиками десятки законов.

Президент Владимир Зеленский , комментируя требования России о принятии закона об особом статусе Донбасса, заявил , что никто не вправе чего-то требовать от Украины.

Денис Юдин

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