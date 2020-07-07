Волонтеры показали корректировщика врага. Туда позже прилетела ракета – видео

Волонтерский фонд помощи армии Повернись живим наглядно показал работу квадрокоптеров, на которые люди собирают средства и затем обеспечивают аппаратами подразделения Вооруженных Сил Украины.
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"Вы видите наблюдательный пункт российских террористов глазами украинских военных. Именно с него корректировался огонь вражеской артиллерии по нашим позициям. Выявить этого наблюдателя было сложно, ведь боевики его хорошо замаскировали", - пояснили они кадры на HD-видео.
По их словам, эта позиция – на светлодарском направлении фронта. Ранее волонтеры-разведчики группы InformNapalm определили точные координаты: промзона на севере Горловки.
Вскоре после обнаружения позиции по ней отработали ракетой ПТРК бойцы 24-й бригады ВСУ: уничтожена российская станция разведки ПСНР-8 Кредо-М1. "Вражеский корректировщик здесь больше не работает", - резюмировали волонтеры и добавили, что все желающие через них могут помочь обеспечить войска коптерамы.
Работа аэроразведки для ВСУ показана также в этом видео:
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