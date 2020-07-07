Волонтеры показали корректировщика врага. Туда позже прилетела ракета – видео

Волонтерский фонд помощи армии Повернись живим наглядно показал работу квадрокоптеров, на которые люди собирают средства и затем обеспечивают аппаратами подразделения Вооруженных Сил Украины.

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"Вы видите наблюдательный пункт российских террористов глазами украинских военных. Именно с него корректировался огонь вражеской артиллерии по нашим позициям. Выявить этого наблюдателя было сложно, ведь боевики его хорошо замаскировали", - пояснили они кадры на HD-видео.

По их словам, эта позиция – на светлодарском направлении фронта. Ранее волонтеры-разведчики группы InformNapalm определили точные координаты: промзона на севере Горловки.

Вскоре после обнаружения позиции по ней отработали ракетой ПТРК бойцы 24-й бригады ВСУ: уничтожена российская станция разведки ПСНР-8 Кредо-М1. "Вражеский корректировщик здесь больше не работает", - резюмировали волонтеры и добавили, что все желающие через них могут помочь обеспечить войска коптерамы.

Работа аэроразведки для ВСУ показана также в этом видео:

Вчера, 6 июля, нардеп СН Верещук обвинила пятого президента Порошенко в "поздравлении Путина с днем России" в июне 2014-м – сослалась на сообщение Кремля.

Также вчера в России снова отвергли возможность вхождения оккупированного ею же Донбасса в состав РФ.

Шесть лет назад армия Украины освободила Славянск и Краматорск – видео 2014 года.

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