ВСУ на Донбассе уничтожили переносной комплекс Кредо-М1 армии России – видео

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Такая переносная РЛС производится только в России, которая седьмой год уверяет, что не воюет на востоке Украины и боевиков не снабжает

Бойцы 24-й бригады ВСУ выследили и точечно уничтожили позицию корректировщика огня боевиков с российской переносной станцией наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1. Видеозапись этого опубликована в Facebook бригады.

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Этот радарный комплекс неоднократно замечала у российских гибридных войск на Донбассе мониторинговая миссия ОБСЕ. 

"Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точные корректировки артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций", - пояснили военные.

СПРАВКА. Кредо-М1 - модернизированная, с полностью цифровой обработкой данных и спутниковой геолокацией станция сантиметрового диапазона волн. Может "вести" до 10 движущихся целей и выстраивать траектории их движения. Дальность обнаружения грузовика - до 32 км, танка - до 30 км, человека - до 15 км. Точность определения координат - до 25 м по дальности. Комплекс весит 62 кг.

Как видно на кадрах, противотанковая управляемая ракета влетела в окно заброшенного помещения, где, как утверждают военные, была позиция корректировщика.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Смотрите видео: На Донбассе военные снесли дом боевиков и их минометную позицию

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Теги: война, Донбасс, птрк, птур, Кредо-М1, ПСНР-8
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