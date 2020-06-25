ВСУ на Донбассе уничтожили переносной комплекс Кредо-М1 армии России – видео

Бойцы 24-й бригады ВСУ выследили и точечно уничтожили позицию корректировщика огня боевиков с российской переносной станцией наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1. Видеозапись этого опубликована в Facebook бригады.
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Этот радарный комплекс неоднократно замечала у российских гибридных войск на Донбассе мониторинговая миссия ОБСЕ.
"Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точные корректировки артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций", - пояснили военные.
Как видно на кадрах, противотанковая управляемая ракета влетела в окно заброшенного помещения, где, как утверждают военные, была позиция корректировщика.
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